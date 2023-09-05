بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار الناس

شكر وتقدير من الشيخ بسام الصرايرة الى الأطباء في المستشفى العربي للقلب خلف الجادر السرحان وأحمد رشيد وعبدلله عميش

5 سبتمبر 2023
شكر وتقدير من الشيخ بسام الصرايرة الى الأطباء في المستشفى العربي للقلب خلف الجادر السرحان وأحمد رشيد وعبدلله عميش

     (وإذا مرضت فهو يشفين)
يتقدم الشيخ بسام الصرايرة خاصة وعشيرة الصرايرة عامة بكل حب ووفاء وبأرق كلمات الشكر والثناء من قلوب ملؤها الإخاء إلى الأطباء في المركز العربي للقلب وهم الدكتور خلف باشا الجادر السرحان استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية والدكتور أحمد رشيد أخصائي أمراض وزراعة الكلى والضغط والدكتور عبدلله باشا عميش أخصائي القلب والشرايين بالشكر الجزيل لما قدمتموه لي خلال فترة تواجدي تحت رعايتكم الطبية فشفائي كان من الله أولاً ومنكم ثانياً …. كنتم خير مثال في الكفاءة الطبية الممزوجة بالرعاية والإهتمام شكراً لكم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:16

آسيان: الحوار ضروري للتسوية السليمة للصراع في أوكرانيا

21:14

عجلون تستقبل اكبر تظاهرة اعلامية للترويج لأماكنها السياحية والأثرية

21:10

جمعية فالتيبيرينا حبيبي تطلق العلامة التجارية فورماجو لصناعة الأجبان

20:58

وزيرة الاستثمار: جهود مكثفة تُبذل لزيادة الاستثمارات القطرية في المملكة

20:53

مكافحة المخدرات تقبض على 24 تاجرا للمخدرات منذ بداية أيلول الحالي

20:51

طائرة سياح فرنسية تحط بمطار الملك الحسين في العقبة

20:49

الناصر يوضح حول إلغاء ديوان الخدمة المدنية

20:29

طائرة سياح فرنسيين تحط في مطار الملك حسين الدولي في العقبة

20:26

بعد منافسة شرسة مع أنس العوضات.. رونالدو يفوز باستفتاء أفضل لاعب في غرب آسيا

20:25

الأمم المتحدة: الهجمات التي وقعت اليوم على منطقة دونيتسك “مأساوية”

20:20

توقعات بمجاميع مطرية حول معدلاتها الشهرية بالخريف

20:19

جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا توقع مذكرة تفاهم مع اللجنة الأردنية الأمريكية

وفيات
أسرة جامعة فيلادلفيا تنعي الطالب أحمد يوسف في كلية التمريضوفيات الأربعاء 6-9-2023تعزية ومواساة من الشيخ رأفت الرواشدة أبو نشمي الى آل حمزه و آل كمال بوفاة المرحومة بإذن الله ليلى علي عثمان كمال ام راميوفيات الثلاثاء 5-9-2023وفيات الاثنين 4-9-2023