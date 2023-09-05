شكر وتقدير من الشيخ بسام الصرايرة الى الأطباء في المستشفى العربي للقلب خلف الجادر السرحان وأحمد رشيد وعبدلله عميش

(وإذا مرضت فهو يشفين)

يتقدم الشيخ بسام الصرايرة خاصة وعشيرة الصرايرة عامة بكل حب ووفاء وبأرق كلمات الشكر والثناء من قلوب ملؤها الإخاء إلى الأطباء في المركز العربي للقلب وهم الدكتور خلف باشا الجادر السرحان استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية والدكتور أحمد رشيد أخصائي أمراض وزراعة الكلى والضغط والدكتور عبدلله باشا عميش أخصائي القلب والشرايين بالشكر الجزيل لما قدمتموه لي خلال فترة تواجدي تحت رعايتكم الطبية فشفائي كان من الله أولاً ومنكم ثانياً …. كنتم خير مثال في الكفاءة الطبية الممزوجة بالرعاية والإهتمام شكراً لكم.