الشياب: انتحال شخصيات رجال مكافحة التهريب في الأسواق هدفه ابتزاز التجار

وطنا اليوم:قال عميد جمارك رائد الشياب، مدير مكافحة التهريب في دائرة الجمارك، إنه تلقت الدائرة شكاوى حول انتحال هويات بعض المواطنين الذين يتنكرون بزي رجال الجمارك ومكافحة التهريب الجمركي التابعين للدائرة.

وأضاف الشياب، الثلاثاء، أن رجال مكافحة التهريب يظهرون هوياتهم التعريفية، كما أنهم مزودين بكاميرات خاصة متصلة مع غرفة السيطرة في الدائرة وبشكل مباشر.

انتحال الشخصية

وأكد الشياب أن تفتيش الأسواق يتم بزي مدني، وذلك لعدم إظهار الزي العسكري في الأسواق.

وبالنسبة لانتحال البعض لهويات رجال التفتيش، قال إن هناك أغراضا محتملة لهذه الممارسة، مثل الابتزاز أو تحميل بعض البضائع بشكل غير مشروع.

وأوضح أن مكافحة التهريب الجمركي تهدف إلى ضمان وجود بضائع آمنة في الأسواق.

وشددت دائرة الجمارك الأردنية على التجار بضرورة الإبلاغ عن أي ممارسات من هذا النوع على الرقم المجاني لمديرية مكافحة التهريب لغرفة عمليات دائرة الجمارك، وهو الرقم 105