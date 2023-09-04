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افتتاح فعاليات اليوم العالمي الخامس للتمريض

4 سبتمبر 2023
افتتاح فعاليات اليوم العالمي الخامس للتمريض

وطنا اليوم: مندوباً عن سمو الأميرة منى الحسين، افتتح مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف الزريقات، اليوم الاثنين، فعاليات اليوم العلمي الخامس للتمريض تحت عنوان: “الابتكار في التمريض خارطة الطريق لقادة المستقبل” في كلية الأميرة منى، بحضور نائب رئيس جامعة مؤتة للشؤون العسكرية العميد الركن خالد بني يونس.

وقالت عميد الكلية، العميد الطبيب خلود المطر، إن كلية الأميرة منى للتمريض تنظم اليوم العلمي الخامس، بمشاركة محاضرين متخصصين وخبراء في مجال الرعاية الصحية من الأردن ودول شقيقة وصديقة، مشيرةً إلى أن كلية الأميرة منى اسم مرتبط بتفاني سمو الأميرة منى الحسين الثابت في خدمات التعليم والصحة.

وأضافت العميد المطر أن اليوم العلمي سيكون بمثابة مصدر إلهام للطلبة وأعضاء هيئة التدريس، ويشكل فرصة لمشاركة الإنجازات والتطلعات المستقبلية للكلية لتحقيق الرؤية التي أنشئت من أجلها، بما ينعكس إيجاباً على العملية التعليمية.

ويهدف اليوم العلمي إلى تبادل المعرفة والأفكار والخبرات والمناقشات العلمية الأخرى من أجل إثراء المعرفة والفكر لدى الممرضين والطلاب.

وتضمنت فعاليات اليوم العلمي، الذي حضره عدد من كبار ضباط القوات المسلحة وممثلين عن جهات حكومية ودولية، على معرضاً طبياً ضم أحدث الأجهزة والمعدات الطبية في مجال التمريض.

إلى جانب عروض تقديمية بعنوان: “الابتكار في التمريض”، وفقرات متنوعة أظهرت أهمية مهنة التمريض عبر التاريخ.


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