العثور على جمجمة إنسان بالشارع العام في اربد

وطنا اليوم:تلقت الأجهزة الأمنية اليوم الاثنين، بلاغا يفيد بوجود جمجمة إنسان في الشارع العام بمنطقة كفرابيل في محافظة إربد.

وقال شهود عيان، إنه وعند وصول الأجهزة الأمنية إلى المكان، تبين أن الجمجمة تعود لإنسان مضى على وفاته وقت طويل.

وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا في ملابسات الحادثة، للتأكد ما إذا كان وراءها شبهة جنائية أم لا، حيث حضر إلى المكان خبراء مسرح الجريمة، وتم إبلاغ المدعي العام بالحادثة