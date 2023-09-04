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التحقيق في شبهة اختلاس آلاف الدنانير في سلطة وادي الأردن

4 سبتمبر 2023
التحقيق في شبهة اختلاس آلاف الدنانير في سلطة وادي الأردن

وطنا اليوم:علم اليوم الإثنين، بمباشرة سلطة وادي الأردن التحقيق في قضية اختلاس موظف لقرابة ٣٠٠ ألف دينار من خلال كوبونات البنزين والديزل.
واكتشفت القضية نتيجة تدقيق جهة رقابية دستورية خلص تقرير لها إلى وجود خلل في مصروفات كوبونات البنزين والديزل، لموظف عامل في إحدى المديريات التابعة للسلطة.
وبحسب ما ورد من معلومات، شكلت سلطة وادي الأردن لجنة داخلية لكشف المزيد من المعلومات حول القضية.
ولم يتم اتخاذ إجراء قانوني بحق الموظف “المتخلف عن دوامه الرسمي” حتى اللحظة، باعتبار القضية ما زالت قيد التحقيق وتحتاج إلى قرار قضائي لإدانة أو تبرئة الموظف.


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