وطنا اليوم:ضبطت كوادر الدوريات الخارجية، مركبة شحن في ضواحي العاصمة عمّان، تحمل 22 راكبا فوق الحد المقرر.

وقال ضابط غرفة عمليات الدوريات الخارجية خلال استعراض التقرير المروري عبر إذاعة الأمن العام، إنه على الرغم من التنبيهات المستمرة بشأن خطورة ارتكاب المخالفات وما ينتج عنها من وفيات، إلا أنه جرى ضبط مركبة شحن بحمولة 22 راكبا فوق الحد المقرر.

وأضاف أنه جرى اتخاذ المقتضى القانوني بحق السائق