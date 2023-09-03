توريد 3174 طنا من الخضراوت والفواكه إلى سوق الجملة المركزي في عمان

وطنا اليوم: بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3174 طنا، منها 2009 أطنان خضار، و1004 أطنان فواكه، و159طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و25 قرشا، والبصل الناشف بين 15و38، والبطاطا بين 30 و50، والبندورة بين 15 و25، والجزر بين 50 و65، والخيار بين 15 و30، والزهرة بين 40 و80، والليمون بين 50 و80، والموز البلدي بين 50 و65 قرشا.