ثورة السويداء تدخل أسبوعها الثالث والمتظاهرون يوجّهون رسالة إلى إعلام الاسد

وطنا اليوم:دخلت ثورة السويداء أسبوعها الثالث وسط تأكيد المتظاهرين استمرارية الحراك الشعبي بوجه نظام أسد ورموزه، والتأكيد على مطالب إسقاط النظام ورحيل إمبراطور المخدرات بشار الأسد.

وتوافد المتظاهرون صباح اليوم إلى ساحة الكرامة (السير) وسط مدينة السويداء، معلنين استمرار ثورتهم ضد النظام حتى تحقيق مطالبهم.

وهتف المتظاهرون عبر مكبرات الصوت من وسط ساحة الكرامة: “يلا ارحل يا بشار”، و”سوريا حرة حرة إيران تطلع برا”، ووصفوا إعلام أسد بالكاذب، كما رفعوا لافتات للتأكيد على استمرار انتفاضتهم.

تأكيد على السلمية وعدم التراجع

كما خرج مجموعة من أهالي مدينة صلخد جنوب السويداء صباح اليوم بوقفة احتجاجية في ساحة المدينة، موجهين رسالة لأزلام حزب البعث الذين يحاولون التضييق على المحتجين.

وردد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية جوفية جديدة: “كل فرع يضب الصبيان، ما منطلع من ساحتنا.. والورد بشوكو خلقان لا تمتحنوا ثورتنا.. سلمية ضد الطغيان ما منتراجع لو متنا”.

وكان القائمون على الحراك في السويداء قد أسدلوا مساء أمس صورة أبطال استقلال سوريا من على مبنى مديرية مالية السويداء في ساحة الكرامة، تضمنت شخصيات منهم سلطان باشا الأطرس وإبراهيم هنانو وصالح العلي.

حراك الريف مستمر

إلى ذلك، استمر تنظيم الوقفات المسائية في ريف محافظة السويداء، إلى جانب قيام المحتجين بإزالة صور ورموز نظام أسد من المؤسسات والدوائر الحكومية.

وخرجت وقفات مسائية في كل من قرى وبلدات الصورة الصغيرة ولاهثة شمال السويداء، والقريا وامتان (جنوب)، والثعلة والمزرعة (غرب).

ونشرت شبكة “الراصد” المحلية، صوراً تظهر إزالة صور بشار الأسد وأي مظاهر للنظام في قرية عرمان جنوب السويداء.

إزالة رموز البعث

كما أظهر مقطع فيديو قيام ناشطين من مدينة السويداء بوضع ملصقات على أبواب المدارس، تحمل رسومات ترفض استمرار نهج “طلائع البعث” في المدارس، واستبدال أهداف البعث بأهداف المحتجين وهي: “قانون.. عدالة.. كرامة”.

وكان مجموعة من أهالي عدة مناطق في السويداء قد وجهوا طلباً لمدراء المدارس بإزالة شعارات البعث وصور الأسد قبل بدء الموسم الدراسي الجديد، رافضين أن تستمر الشعارات البعثية الصباحية في المدارس.

وفي فيديو آخر، يظهر كيف يضطر أحد موظفي فرع حزب البعث بالسويداء للدخول من نافذة غرفة الحراسة إلى مبنى الفرع، وذلك بعد إغلاقه من قبل المحتجين.

تحريض على القتل

وكان ناشطون قد كشفوا أن أمين فرع حزب البعث في المدينة أصدر قراراً إدارياً حرّض فيه على الصِّدام بين الأهالي وقتل من يقترب من تلك المقرّات.

وبحسب ما نشرت شبكة “الراصد”، وقّع أمين فرع حزب ميليشيا أسد في السويداء “فوزات هاني شقير” في وقت سابق، على قرار يسعى من خلاله لخلق صدام بين الأهالي عندما طلب من أمناء الشعب الحزبية استنفار كوادرهم بزعم حماية المقرات، داعياً إياهم للتصدي بحزم لأي اعتداء محتمل.

وتشهد محافظة السويداء مظاهرات وحراكاً شعبياً متواصلاً لليوم الـ15 على التوالي، للمطالبة بالتغيير السياسي وإسقاط النظام ورحيل الأسد. وكانت ساحة الكرامة قد شهدت يوم الجمعة الماضي مظاهرة حاشدة هي الأكبر منذ بدء الحراك الشعبي في السويداء، صدحت خلالها حناجر المتظاهرين “سوريا لينا وماهي لبيت الأسد، عاشت سوريا ويسقط بشار الأسد