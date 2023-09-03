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600 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية يتوجهون إلى المدارس الخاصة اليوم

منذ ساعة واحدة
600 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية يتوجهون إلى المدارس الخاصة اليوم

 

وطنا اليوم –  يتوجه مايقارب 600 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية إلى المدارس الخاصة، في جميع محافظات الأردن إيذانا ببدء العام الدراسي الجديد 2023/2024.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلبة المنتقلين من المدارس الحكومية إلى الخاصة بلغ تقريبا 11 ألف طالب وطالبة، أما عدد الطلبة المنتقلين من المدارس الخاصة إلى الحكومية بلغ 25 ألف تقريبا، حتى نهاية الأسبوع الماضي.

وحددت التعليمات الجديدة لأسس الانتقال بين المدارس الحكومية والخاصة، موعد انتهاء فترة انتقال الطلبة من القطاعين الحكومي والخاص بأول أسبوعين من بداية العام الدراسي.


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