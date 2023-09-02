وزارة الزراعة ونقابه اصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون تؤكد: صفحات مضللة

وطنا اليوم – لقد تابعت وزارة الزراعة والنقابه العامه لاصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الاردنيه بعض الصفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تروج لبيع زيت زيتون محلي بأسعار منخفضه لا تغطي تكاليفه الحقيقيه ومشكوك بجودتها كونها قد تكون مغشوشه بزيوت نباتيه اخرى او منتهيه الصلاحيه او مضاف اليها مواد كيميائيه مسرطنه واصباغ ونكهات تشكل ضررًا على صحه مستهلكيها جراء تعرضها لوسائل الغش المختلفه ناهيك عما تسببه هذه الاعلانات من تضليل وغبن وتدليس للمستهلكين

وهنا تؤكد الوزارة أن اسعار زيت الزيتون المحلي لا تقل عن ٨٥ ولتجنب وتلافي الوقوع بمثل هذه المخاطر والاحتيال فان وزاره الزراعه والنقابه العامه لاصحاب المعاصر تهيب بالاخوه المواطنيين والمستهلكين الراغبين بشراء زيت الزيتون عالي الجوده الشراء من المصادر الموثوقه مثل معاصر الزيتون والمزارعين والمولات والمراكز التجاريه المرخصة ومن خلال الحمله الوطنيه لتسويق زيت الزيتون الاردني التي تنفذها النقابه سنويا بالتعاون مع وزاره الزراعه والجهات الرقابيه الحكوميه وكذلك مهرجان الزيتون السنوي الذي تقيمه وزاره الزراعه بالتعاون مع نقابه اصحاب المعاصر في شهر تشرين ثاني من كل عام ً

علما بان الوزاره تعمل حاليا بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية على رصد هذه الصفحات ومن يقف خلفها وسيتم متابعتهم قضائيا ووفق الاطر الرسمية .

وتهيب الوزارة بالسادة المواطنين ضرورة عدم التعاون مع هذه الصفحات المضلله والتي تشكل منتجاتها اثر صحي كبير اضافة الى الاحتيال وتهيب بوسائل الإعلام عدم التعاون مع هذه الجهات او الإعلان لها عبر منابرها .