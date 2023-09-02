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غدا.. كهرباء إربد تعزم على فصل مبرمج الكهرباء للصيانة

منذ 13 ثانية
غدا.. كهرباء إربد تعزم على فصل مبرمج الكهرباء للصيانة

وطنا اليوم: أعلنت شركة كهرباء إربد، اليوم السبت، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظات الشمال( اربد والمفرق وجرش ) غداً الأحد، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج سيشمل بمحافظة اربد مناطق كفر يوبا/ التطوير الحضري ، وكفر يوبا / طريق الترخيص، من الساعة 9:30 صباحا ولغاية 5 مساء.

وأضافت، ان الفصل سيشمل بمحافظة المفرق مناطق: الجدعة / الشارع الرئيسي وشرق تل رماح، من 10 صباحا ولغاية 2 ظهرا ، فيما سيكون بمحافظة جرش في مناطق: مرصع/ حي عدمة، اضافة الى المجاورين لمسجد الراشدين، من 8:30 صباحا ولغاية 3 عصرا .


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