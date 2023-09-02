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تعابير وجه الملك بجنازة صديقه جمال الشوابكة

منذ 17 ثانية
تعابير وجه الملك بجنازة صديقه جمال الشوابكة

 

وطنا اليوم –  تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لفتوا فيها إلى تعابير ، الملك عبدالله الثاني خلال مشاركته بجنازة “رفيق السلاح”، عضو مجلس الأعيان، جمال الشوابكة، الذي وافقته المنية، الاثنين الماضي عن عمر ناهز 72 عاما بعد وعكة صحية أصابته خلال حضوره جلسة تشريعية في مجلس الأعيان، وفقا لما ذكرته قناة المملكة الأردنية الرسمية.

وأبرز نشطاء ملامح الحزن على وجه جلالة الملك على فقدان الشوابكة الذي التقى الملك عبدالله لأول مرة في الثمانينيات عندما كان أميرا في العمليات الخاصة بالقوات الخاصة الأردنية.


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