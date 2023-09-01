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قريبًا .. الشرطة الأردنية سِرًّا وعلنًا في الأعراس والاحتفالات

منذ ساعتين
قريبًا .. الشرطة الأردنية سِرًّا وعلنًا في الأعراس والاحتفالات

وطنا اليوم:أعلنت مديرية الأمن العام بعد أقل من 24 ساعة على مقتل عريس برصاص الإحتفال القبض على مواطن كان يحمل مسدسا داخل إحدى سهرات الأعراس في العاصمة عمان.
ويبدو أن تعليمات مشددة للدوريات الأمنية في الأعراس داخل الأحياء والقرى قد صدرت لمراقبة الاحتفالات بعد الآن.
ويفترض حسب بروتوكول أمني عملياتي لم يتم الإعلان عنه أن تمارس الدوريات الأمنية ودوريات البحث الجنائي والأمن الوقائي بعد الأن الإحتفالات والمناسبات الإجتماعية ثم تعتقل فورا وبدون تردد كل من يحمل سلاحا في هذه الفعاليات.
وأغلب التقدير أن التواجد في الأعراس والإحتفالات بنمطين مباشر وبالزي الرسمي أو عبر التواجد الخفي بمعنى رجال أمن بالزي المدني وسط الاحتفالات والمحتفلين.
وتوعّدت مديرية الأمن العام علنا بأن تنزل بعد الآن من يطلقون العيارات النارية في الاحتفالات منزلة “القتلة المجرمين” وفي بيانات حادة جدا التزمت بوأد العادات القاتلة.
ولم تكشف السلطات الأمنية عن طبيعة إطارها اللوجستي المقرر لتطبيق ما توعدت به في القضاء التام على ظاهرة إطلاق العيارات النارية.
لكن الانطباع تشكّل بأن الأعراس والإحتفالات ستُراقب الآن عن كثب بموجب تطبيقات قانون”منع الجريمة” فيما سيتم توجيه إتهامات جنائية بالشروع بالقتل وتهديد حياة المواطن ضد اي حالة تضبط يطلق فيها الرصاص احتفالا.
ويفترض أن تُستخدم أيضا تقنيات تصوير عن بعد وتراقب الفعاليات الإجتماعية سرا قبل تنظيمها وبصيغة تضمن منع استعمال الأسلحة قدر الإمكان في الاحتفالات


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