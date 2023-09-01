القبض على شخصين سرقا كوابل واسلاك اعمدة الكهرباء

وطنا اليوم:تمكن العاملون في بحث جنائي غرب البلقاء من القاء القبض على شخصين قاما بسرقة كوابل واسلاك اعمدة كهرباء، وفق مصدر امني.

وقال المصدر،، إن مجموعات البحث الجنائي في مديرية شرطة غرب البلقاء قاموا بوقت قياسي بالقبض على شخصين قاما بسرقة كوابل واسلاك اعمدة الكهرباء في منطقة الكرامة بالشونة الجنوبية.

واضاف المصدر انه بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص السرقة وبعد البحث والتحري قامت المجموعات بعمل كمين وتم ضبط الفاعلين متلبسين