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الشهيد الرائد غيث الرحاحلة يرزق بـ ريم

منذ ساعة واحدة
الشهيد الرائد غيث الرحاحلة يرزق بـ ريم

وطنا اليوم:رزق الشهيد الرائد غيث قاسم الرحاحلة، الخميس، بطفلة سميت “ريم”، وفق ما ذكرت عائلته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت مديرية الأمن العام قد أعلنت منتصف شهر كانون أول/ ديسمبر من العام الماضي، استشهاد ثلاثة من مرتباتها، وإصابة خمسة آخرين، أثناء مداهمة المشتبه فيه بمقتل الشهيد عبد الرزاق الدلابيح.
ومن بين الشهداء الذين أعلنت عنهم المديرية، النقيب غيث قاسم الرحاحلة، والذي كان حفل زفاف في التاسع من أيلول/سبتمبر العام الجاري، أي قبل 100 يوم.
وتوشحت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن باللون الأسود، وعمّت حالة من الحزن، عقب استشهاد ثلاثة من مرتبات الأمن العام وإصابة خمسة آخرين خلال مداهمة مشتبه به بمقتل الشهيد الدكتور العميد عبد الرزاق الدلابيح


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