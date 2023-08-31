فعاليات نسائية في الكرك تدعو لوضع استراتيحية وطنية لتمكين المرأة في سوق العمل

وطنا اليوم: دعت فاعليات نسائية في محافظة الكرك إلى ضرورة وضع إستراتيجية وطنية بالشراكة مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة تهدف إلى إحداث تغيير جوهري في انخراط المرأة في سوق العمل وتمكينها ورفع نسبة إسهامها في المشاركة الاقتصادية.

وأكدت ضرورة التركيز على نوعية التعليم بالنسبة للإناث وملاءمته لسوق العمل، واحتياجاته وإدماج المرأة بمختلف التدريبات المهنية التي تتوافق مع فرص العمل المناسبة لاحتياجاتها وتوفير بيئة عمل صديقة للمرأة تساعد على انخراطها في سوق العمل .

وقالت الناشطة الاجتماعية المحامية لينا الأغوات، إن المرأة الأردنية جاهـدت واجتهـدت ولعبـت دوراً متميـزاً وساهمت في تحقيـق العديـد مـن الإنجـازات على مختلف الصعد المجتمعية والسياسية والاقتصادية، مؤكدة أهمية تعزيزها بالمهارات المطلوبة لسوق العمل لزيادة مشاركتها الاقتصادية وفي الحياة العامة.

وأشارت رئيسة قسم الإعلام والعلاقات العامة في مديرية شباب الكرك الدكتورة ثروت المعاقبة إلى أن التمكين الاقتصادي للمرأة وقدرتها على النجاح والتقدم اقتصاديًا وامتلاكها الصلاحيات لصنع مختلف القرارات الاقتصادية واتخاذ إجراءات بشأنها هو حق إنساني وأساسي لها.

ودعت رئيس قسم القضايا العشائرية والشؤون الاجتماعية في مركز محافظة الكرك الدكتورة ريما اللصاصمة إلى تذليل التحديات التي تعيق المشاركة الاقتصادية للمرأة في مختلف القطاعات التنموية، وكسر الحواجز التي تساهم في استبعاد النساء من الحصول على فرص عمل متكافئة لهن، لتكون تجربة المرأة الأردنية نموذجاً ومقياساً دولياً وقصة نجاح ملهمة لتمكينها.

بدورها، أكدت المدير الإداري في مديرية تربية قصبة الكرك الدكتورة اعتماد الجعافرة أهمية تعزيز روح ريادة الأعمال لدى النساء، وكسر الحواجز أمامهن وتهيئة بيئة اقتصادية مواتية لتنمية هذه الروح الوطنية لديهن وصولا إلى تحسين الوضع الاقتصادي للمرأة وتحقيق نمو شامل ومستدام.

من جهتها، قالت الزميلة الصحفية ليالي الطراونة، إن المرأة الأردنية قادرة على القيام بمختلف المهام الموكلة إليها، حيث أنها شاركت في بناء المجتمع الأردني، بإرادة وعزبمة لتحقيق الهدف المنشود في تطوير الأردن وليكون دولة ديمقراطية ومتميزة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكدت الناشطة الشبابية أسيل العساسفة أهمية البناء على الخبرات التراكمية للنساء الرائدات في مختلف المؤسسات الوطنية، بالإضافة إلى ضرورة تنظيم جلسات حوارية ولقاءات وورشات من العصف الذهني حول وضع المرأة وأولوياتها في محافظات المملكة.