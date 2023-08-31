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تفاصيل الهدف الذي دمرته الغارة الجوية جنوب سورية على بعد 8 كم من الحدود الاردنية

منذ ساعتين
تفاصيل الهدف الذي دمرته الغارة الجوية جنوب سورية على بعد 8 كم من الحدود الاردنية

 

وطنا اليوم – استهدفت غارة جوية مجهولة صباح اليوم الخميس مزرعة تقع في قرية حدودية  قرب الحدود السورية مع الأردن،  وأفادت مصادر في المنطقة، بأنّ أهالي القرى الحدودية شعروا بقوة الغارة وشاهدوا ألسنة اللهب، حوالي الساعة الثالثة فجراً اليوم الخميس، فيما ذكرت “شبكة الراصد” المحلية نقلاً عن سكان محليين، أنّ إحدى المزارع الواقعة في قرية أم الرمان تعرضت لقصف جوي أدى إلى تدمير المزرعة، مؤكدة عدم وقوع أي خسائر بشرية، إذ اقتصرت الأضرار على تدمير آليات زراعية موجودة في المزرعة.

وحول خلفية العملية، قالت الشبكة إنّ المنطقة التي تقع فيها المزرعة تستخدم كممر لتهريب المخدرات إلى الأردن.

واكدت مصادر أن انفجارين متتالين سمع دويهما في قرى ريف السويداء الجنوبي قرب الحدود السورية- الأردنية، لافتةً إلى أن صوت طيران حربي سُمع قبل حصول الانفجارين.

وأضافت المصادر أن أعمدة الدخان تصاعدت من جنوب بلدة الغارية في ريف السويداء الجنوبي، موضحةً أن المنطقة يتواجد ضمنها عدد من المزارع ويتم استخدامها لإدخال المخدرات من سوريا إلى الأراضي الأردنية.

وفي 8 أيار الماضي، قُتل مرعي الرمثان، وهو أحد أكبر تجار المخدرات في الجنوب السوري، بغارة جوية يُرجح أنها أردنية على منزله في قرية الشعاب جنوب شرقي محافظة السويداء.


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