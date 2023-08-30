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الأمم المتحدة لحقوق الفلسطينيين تعقد اجتماعا لاعتماد تقريرها السنوي

منذ ساعتين
الأمم المتحدة لحقوق الفلسطينيين تعقد اجتماعا لاعتماد تقريرها السنوي

وطنا اليوم: عقدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، اليوم الأربعاء، اجتماعا واعتمدت خلاله تقريرها السنوي لعام 2023.

واستمعت اللجنة إلى إيجاز من المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك عن نتائج الدراسة التي طلبتها اللجنة المعنية بشرعية الاحتلال الإسرائيلي.

كما نظرت اللجنة في قبول واعتماد المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، فيما قدمت بعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين إحاطة بشأن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتطورات العملية السياسية.

وأنشئت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في عام 1975 عملا بقرار الجمعية العامة 3376 وأسندت إليها ولاية إسداء المشورة للجمعية العامة بشأن برامج تهدف لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك الحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي، والحق في الاستقلال والسيادة الوطنيين، والحق في العودة إلى دياره وممتلكاته التي شُرِّد منها.


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