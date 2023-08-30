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محافظ إربد يتفقد الإسعاف والطوارئ في مستشفى الأميرة بسمة التعليمي

منذ ساعة واحدة
محافظ إربد يتفقد الإسعاف والطوارئ في مستشفى الأميرة بسمة التعليمي

وطنا اليوم: تفقد محافظ إربد رضوان العتوم بحضور مدير شرطة إربد العميد عمر الكساسبة، اليوم الأربعاء، قسم الإسعاف والطوارئ في مستشفى الأميرة بسمة التعليمي.

واستمع العتوم إلى أبرز مطالب المراجعين ،كما أطلع من الكوادر الطبية والإدارية على الإجراءات التي يتم اتخاذها لتقديم الرعاية للحالات التي تراجع القسم وتزيد عن 1800 حالة يوميا.

وأشاروا إلى أن مشروع توسعة قسم الإسعاف والطوارئ ساهم بشكل كبير بتخفيف الضغط، وأتاح المجال بشكل افضل لتوزيع عيادات الطوارئ وتصنيف الحالات.

وأشاد مواطنون بتحسن جودة الخدمات وسرعة


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