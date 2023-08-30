ضبط مطلق نار في حفل زفاف بمعان أدى إلى وفاة العريس

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه أُسعف إلى المستشفى اليوم شخص عشريني إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري أثناء حفل زفاف في محافظة معان وما لبث أنْ فارق الحياة.

وأكّد أنّه جرى من خلال التحقيقات ضبط مطلق النار والسلاح المستخدم وبوشر التحقيق معه تمهيداً لإحالته للقضاء

وقال ناشطون من محافظة معان، ظهر الأربعاء، إن العشريني الذي توفي خلال حفل زفاف في المحافظة هو العريس واسمه حمزة الفناطسة، وتوفي إثر إصابته بعيار ناري طائش أطلقه أحد الأشخاص خلال “حمام العريس”

ظاهرة قاتلة

وشدد الامن العام على أنّ تلك الإجراءات تهدف إلى الحد والقضاء على هذه الظاهرة القاتلة التي تتسبب بإصابات ووفيات لأبرياء لا ذنب لهم، مشيرا إلى الدور المجتمعي الذي يقع على أبناء المجتمع كافة، للمساهمة بنبذ تلك الظاهرة والوقوف بوجه كلّ مَن يقوم بها لحماية المجتمع من عبث المستهترين والإبلاغ عنهم وصولاً إلى مجتمع خالٍ منها .

وأكدت المديرية تكثيف جهودها العملياتية والتوعوية ضد تلك الظاهرة، وانه سيتم التحقيق في أيّ بلاغ يرد بخصوص إطلاق العيارات الناريّة دون هوادة حتى إلقاء القبض على مطلقي العيارات الناريّة وضبط الأسلحة المُستخدمة وتقديهم للقضاء