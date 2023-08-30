النواب ينعون العين الشوابكة ويقرأون الفاتحة على روحه

وطنا اليوم:قرأ مجلس النواب الفاتحة روح الفريق المتقاعد العين جمال الشوابكة، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 72 عاما، إثر إصابته بوعكة صحية خلال جلسة تشريعية لمجلس الأعيان الاثنين.

واستذكر رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي خلال جلسة النواب المجلس الأربعاء، مسيرة ومناقب الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وشيع أردنيون، بحضور رسمي وشعبي الفريق المقاعد العين الشوابكة، في مسقط رأسه في منطقة خشافية الشوابكة شرق العاصمة عمان.

وشارك جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وعدد من الأمراء، الثلاثاء، في مراسم تشييع جثمان الشوابكة.

وجرت مراسم عسكرية رسمية لدى وصول الجنازة من من مسجد الرحمن إلى مقبرة البلدة.

وولد الفريق الركن المتقاعد جمال سالم فلاح الشوابكة، في الخامس من أيار لعام 1951، في خشافية الشوابكة.

وعمل الراحل مستشارا خاصا لسمو الأمير غازي بن محمد، ومستشارا عسكريا للأزمات في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.

كما عمل الشوابكة، رئيسا لمجلس إدارة CLS الأمريكية، ومستشارا عسكريا لرئيس الجمهورية اليمنية، ونائبا لرئيس هيئة الأركان المشتركة – القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

وتسلم الراحل قيادة العمليات الخاصة المشتركة، وعمل قائدا لوحدة الأمن والحماية الخاصة لحماية الطائرات والمطارات والسفارات الأردنية خارج المملكة، ورئيسا لأركان العمليات الخاصة، وقائدا للقوات الخاصة الملكية، وقائدا لمجموعة مكافحة الارهاب – القوات الخاصة الملكية، وعضوا لمجلس الأعيان الثامن والعشرون، وعضوا في مجلس الأعيان التاسع والعشرون.

وكان الراحل يحمل شهادة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة نيويورك 2006، وشهادة بكالوريوس إدارة من جامعة مؤته 1988م، ودبلوم علوم عسكرية من جامعة مؤتة 1972م.

وحصل الراحل العين جمال الشوابكة على العديد من الأوسمة منها وسام الاستقلال، وسام نجمة الاردن، شارة قمة الوفاق والاتفاق، شارة تقدير الخدمة المخلصة، شارة الكفاءة القيادية، شارة الكفاءة التدريبية، قلادة الحسين ابن علي، وسام اليوبيل الفضي، وسام النهضة، وسام الاستحقاق العسكري من الدرجة الثالثة، وسام الكوكب من الدرجة الثانية، وسام الحسين للعطاء المتميز، شارة الكفاءة القيادية، وشارة الكفاءة الادارية والفنية