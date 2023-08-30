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ضبط سائق مركبة شحن يدخن الأرجيلة على طريق إربد

منذ ساعة واحدة
ضبط سائق مركبة شحن يدخن الأرجيلة على طريق إربد

وطنا اليوم:تعاملت كوادر الدوريات الخارجية الميدانية مع عدد من المخالفات خلال فترة 24 ساعة الماضية، وكان أبرزها ضبط سائق مركبة شحن خصوصي يدخن الأرجيلة على طريق إربد عمان .
وقال ضابط غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية لاذاعة الامن العام الأربعاء، إن إحدى الدوريات المتمركزة ما بعد اشارة مخيم الشهيد عزمي المفتي باتجاه عمان ضبطت سائق مركبة شحن خصوصي يدخن الأرجيلة خلال المسير على الطريق المذكور


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