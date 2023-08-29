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الصندوق السعودي للتنمية سلم 8 مشاريع لوزارة التربية بكلفة 24 مليون دينار

منذ 10 ثواني
الصندوق السعودي للتنمية سلم 8 مشاريع لوزارة التربية بكلفة 24 مليون دينار

وطنا اليوم:بحث أمين عام وزارة الأشغال العامة جمال قطيشات وممثل الصندوق السعودي للتنمية مشاري العواد سير العمل في المشاريع التربوية الممولة من الصندوق والتي تنفذها وزارة الأشغال العامة للاطلاع على واقع حال هذه المشاريع وآخر الإجراءات المتخذة عليها.
واستعرض الاجتماع وضع المشاريع التي تم إنهاء تنفيذها وجرى تسليمها إلى وزارة التربية والتعليم والبالغ عددها 8 وبكلفة إجمالية 24 مليون دينار، وفق بيان.
كما تناول اللقاء المشاريع الجديدة الجاري تنفيذها حاليا وعددها 6 مدارس وبكلفة إجمالية 12.4 مليون دينار، إضافة إلى المشاريع الممولة بقرض من الصندوق السعودي والبالغ عددها 5 مدارس وبكلفة إجمالية 12.7 مليون دينار.
وأشاد قطيشات خلال اللقاء التعاون المثمر والمستمر من قبل الصندوق، الذي يعكس عمق العلاقة التي تربط الأردن والسعودية والتي يحرص قادة البلدين على رعايتها وضمان ديمومتها في مختلف المجالات.
وتم الإيعاز خلال اللقاء إلى المعنيين بضرورة متابعة الإنجاز في هذه المشاريع لضمان تنفيذها خلال المدة والكلفة المحددة والتنسيق مع وزارة التخطيط لإطلاعهم على مراحل الإنجاز أولاً بأول


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