توريد 2774 طن خضروات وفواكه إلى سوق الجملة في عمان

وطنا اليوم: بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 2774 طنا، منها 1788 طن خضار، و833 طن فواكه، و152طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و25 قرشا، والبصل الناشف بين 15و30، والبطاطا بين 30 و55، والبندورة بين 10و30، والجزر بين 50 و70، والخيار بين 15 و35، والزهرة بين 40 و65، والليمون بين 60 و80، والموز البلدي بين 50 و75 قرشا.