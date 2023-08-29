جامعة الدول العربية: علينا إنصاف المحتوى الداعم للقضية الفلسطينية

وطنا اليوم:قال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال في جامعة الدول العربية، السفير أحمد رشيد خطابي، الثلاثاء، إن الفريق يستهدف حماية المصالح العربية وتكثيف الجهود الجماعية من أجل تعزيز الحضور الفاعل في المجال الرقمي.

وأضاف خطابي خلال الاجتماع الأول للفريق الفني العربي المكلف بالتفاوض مع شركات الإعلام الدولية، أن الفريق مطالب بتحديث أفضل الآليات لضمان تعامل آمن وشفاف ومنصف مع شركات التواصل الاجتماعي الدولي، وفق القواعد الدولية المتعارف عليها.

وأوضح أننا مطالبون في الفريق، بإنصاف المحتوى الداعم للقضية الفلسطينية والقدس الشريف، والحيلولة دون الاستخدامات المحرفة التي تعمد لإلى تشويه وطمس الحقائق الجغرافية والتاريجية للشعب الفلسطيني، وللأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد خطابي أن قطاع الإعلام والاتصال يتطلع إلى أن تشكل توصياته في نطاق الفريق، لتكون فرصة لتنظم الخدمات الرقمية مع الشركات العالمية، بما يسهم في ترسيخ المواطنة الواعية في إطار منظور عربي متضامن.

وافتتح الشبول، الاجتماعات التي تستمر لمدة يومين، بحضور الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال في جامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابي.

ويبحث الفريق آليات التفاوض مع شركات الإعلام الدولية، وإعداد الشروط والقواعد المنبثقة عن الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدولية، والقانون الاسترشادي العربي لتنظيم وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي، وتنظيم عمل منصات البث الرقمي، والتعامل مع الضرائب الرقمية.

ويأتي اجتماع الفريق العربي، تنفيذا لقرار مجلس وزراء الإعلام العرب رقم (533) خلال دورته العادية الثالثة والخمسين في المغرب، باعتماد الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدولية التي قدمها الأردن، وتشكيل فريق فني عربي للتفاوض مع هذه الشركات برئاسة الأردن.

ويشارك في عضوية الفريق كل من: السعودية، الإمارات، مصر، المغرب، تونس، العراق، والأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب واتحاد إذاعات الدول العربية