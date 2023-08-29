الحكومة تبدأ تشغيل الطاقة الشمسية في الديسي

وطنا اليوم:​أعلن وزير المياه والري المهندس محمد النجار عن بدء إجراءات تشغيل مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 24 ميجا واط في منطقة الديسي لصالح سلطة المياه WAJ من خلال إدارة التخطيط والإدارة PMD / وحدة الطاقة EnU حيث تمت عمليات الكهربة العكسية BE بنجاح بتاريخ 16/8/2023 وذلك بالتنسيق مع شركة الكهرباء الوطنية NEPCO وأنه لغايات إعلان التشغيل التجاري COD للمشروع سيتم استكمال الفحوصات اللازمة من خلال المهندس المستقل شركة (TUV) المعين من قبل سلطة المياه والمعتمد من قبل شركة الكهرباء الوطنية.

وأشار النجار بأن هذه المشروع والمنفذ من قبل المقاول الصيني شركة سيبكو SEPCO III لإنشاءات الطاقة الكهربائية وبإشراف ائتلاف الاستشاري المصري شركة فرناس شومان Firnas Shuman والاستشاري الألماني شركة رامبول Ramboll حيث يعتبر هذا المشروع الأول من نوعه في قطاع المياه كمشروع طاقة شمسية استراتيجي بقدرة 24 ميجا واط وتأتي أهميته كمشروع من الجدوى الاقتصادية في تخفيض جزء من كلف الكهرباء للاشتراكات المستفيدة عبر نقل وعبور الطاقة لكل من محطتي زي ووادي العرب المربوطة على اشتراكات شركة توزيع الكهرباء EDCO حيث من المتوقع بأن يتم توليد ما مقداره 79 جيجا واط. ساعة خلال العام الأول من تشغيل المشروع والتي تعتبر طاقة توليدية مرتفعة بسبب استخدام أحدث التكنولوجيا في مجال الطاقة الشمسية والمتمثلة باستخدام الألواح الشمسية ذات الوجهين Bi-facial وأنظمة تتبع الطاقة الشمسية Single-axis-tracker والتصميم المبني على زيادة عدد ساعات الذروة الشمسية.

واعرب عن شكر وزارة المياه والري/ سلطة المياه إلى كل من الاتحاد الأوروبي EU وقطاع الطاقة ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية MEMR وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن EMRC وشركة الكهرباء الوطنية على الجهود التي بذلت لإتاحة هذه الفرصة بإنشاء محطة الطاقة الشمسية من قبل سلطة المياه والفريدة من نوعها ومنح الموافقات والتسهيلات اللازمة حيث أن هذا المشروع ممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة بمقدار (30) مليون يورو والمدارة من خلال بنك الإعمار الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD علماً بأنه تم تخصيص جزء من المنحة لإنشاء محطة تخزين طاقة عبر البطاريات على شبكة الكهرباء الوطنية مرتبطة بالمشروع؛ بالإضافة إلى مشروع الطاقة الشمسية بقدرة (1) ميجا واط في محطة الزارة ماعين.

وثمن وزير المياه والري جهود إدارة التخطيط والإدارة PMD / وحدة الطاقة EnU في سلطة المياه WAJ في إدارة هذا المشروع والذي يصب في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع المياه والذي سيتم تشغيله من قبل المقاول الصيني شركة سيبكو SEPCO III لإنشاءات الطاقة الكهربائية وفقاً لعقد FiDiC Gold Book والذي يتضمن أعمال الإنشاءات والتشغيل لمدة سنتين، تنفيذ لاستراتيجية المياه الوطنية NWS (2023-2040) والتي تتضمن مؤشراً فرعياً يخص زيادة حصة الطاقة المتجددة بنسبة 10% لغاية عام 2025 مبينا ان مشاريع الطاقة المتجددة تساهم في ضمان استدامة خدمات المياه؛ علماً بأن فاتورة الكهرباء تشكل عبئاً على قطاع المياه والتي تبلغ نصف الكلف التشغيلية لسلطة المياه، بالإضافة إلى مساهمة المشروع في تعزيز البيئة المحلية من خلال الآثار البيئية في تقليل انبعاث الغازات الدفيئة من خلال توفير مصدر نظيف للطاقة وتوفير فرص عمل والآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى المرتبطة بالمشروع والتي ستساهم في تحقيق التنمية المستدامة على الصعيد الوطني