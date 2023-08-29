مناطق هطول الامطار المحتملة

وطنا اليوم – تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها العامة بحدود 3-5 درجات مئوية اليوم الثلاثاء في الاردن .

ويكون الطقس غائماً جزئياً وصيفيّاً معتدلاً بوجه عام، وحارّاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

كما يحتمل هطول أمطار خفيفة أو رذاذ مع ساعات الصباح خاصة في أقصى شمال المملكة وفقا لموقع طقس العرب

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط بعد الظهر.

اما ليلا يكون الطقس لطيفاً ورطباً في عموم المناطق، مع ظهور السحب المنخفضة في الصباح الباكر.

وتميل الأجواء للبرودة قليلاً فوق المرتفعات وفي السهول الشرقية والبادية مع ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.