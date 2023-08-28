مركز القدس للدراسات السياسية ينظم حوارية عن العمل الحزبي ومغادرة العزوف

وطنا اليوم: نظم مركز القدس للدراسات السياسية، اليوم الاثنين، في قاعة لجنة تحسين خدمات مخيم سوف بمحافظة جرش حوارية عن العمل الحزبي ومغادرة العزوف بعنوان: “أنت القرار .. بيدك الاختيار”، بالتعاون مع اللجنة، وتحت شعار “لحفز المشاركة ومغادرة العزوف”.

وقال مدير المركز، عريب الرنتاوي، إن الحوارية تأتي لتعزيز دور الأحزاب في العمل السياسي والتوجه الصحيح لتحديث المنظومة السياسية المبنية على أن تكون الانتخابات قائمة على حكومات حزبية ناجحة لاستعادة ثقة المواطن والتشجيع على المشاركة الانتخابية المقبلة بشكل أوسع لرفع معدلات المشاركة فيها.

ودعا الرنتاوي إلى الانتساب للأحزاب السياسية بوصفها الطريق الوحيد للإصلاح السياسي وتشكيل برلمان قوي قادر على وضع سياسات تفيد المجمع الاردني في معالجة التحديات الاقتصادية.

وأكد عدد من ممثلي الأحزاب منهم الحزب الديمقراطي الاجتماعي سليمان النقرش والمفوض الأول للحزب المدني الديمقراطي تحت التأسيس عدنان السواعير ورئيس اللجنة عبد المحسن بنات، أهمية الانتساب للأحزاب للحصول على إصلاح سياسي فعال وإعادة ثقة المواطن في المشاركة بالعملية السياسية كمرشح وناخب.

ودعا ممثلو الأحزاب، الى الانخراط في الأحزاب باعتبارها منابر مهمة لممارسة العمل السياسي والممنهج، والذي يفضي إلى حالة ديمقراطية توصل إلى برلمان قوي.