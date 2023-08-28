بلدية سحاب توقع إتفاقية توأمه مع حكومة مقاطعة بازل السويسرية

وطنا اليوم -وقع رئيس بلدية سحاب الدكتور عباس المحارمه مع رئيس حكومة مقاطعة بازل بيت جيمس في سويسرا إتقافية توأمة بين بلدية سحاب وحكومة مقاطعة بازل السويسرية لمدة أربع سنوات تحصل بموجبها بلدية سحاب على دعم بقيمة مليون ونصف المليون دينار لدعم إنشاء حدائق وصيانة الملعلب البلدي وإقامة مشاريع تنموية في لواء سحاب حيث أكد رئيس بلدية سحاب الدكتور عباس المحارمه أهمية التعاون المشترك والعمل على التغيير الإيجابي وخلق مجتمع أكثر تقدماً وازدهاراً من خلال خلق شراكات ما بين البلديات.وأضاف المحارمه أن هذه الإتفاقية ستفتح أمامنا آفاقاً جديدة لمزيد من العمل والتعاون مما يعكس آثارها على السكان المحلييين وبالتالي يعود بالنفع العام لأفراد المجتمع.وبين المحارمه أن الأردن رغم محدودية موارده المالية رحب كما هو دائماً بالعديد من الهجرات القسرية من الأخوة في فلسطين أولاً إلى اللاجئين السوريين مؤخراً والتي ضاعفت من التحديات التي تواجهها المملكة على كافة الصعد الإجتماعية والإقتصادية والبيئية والمائية مما أدى إلى استنزاف وإنهاك البنية التحتية في القطاعات الحيوية والخدمية المخصصة لخدمة أعداد محدودة من المواطنين ومصادر المياه والطاقة والمدارس والمستشفيات.وقال الدكتور عباس المحارمه إن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ورغم كل الظروف الاقتصادية الصعبة لم يغلق الحدود الأردنية أمام أي لاجئ سوري طلب العون والمساعدة والدخول للأراضي الأردنية وذلك التزاماً بالعمل الإنساني والقيم العربية النبيلة مما يجعلنا في الأردن نفخر ونعتز بالقيادة الهاشمية على الدوام والتي تجسد القيم والتضامن والمسؤولية والعمل كقوة ومصدر إستقرار في المنطقة.رئيس حكومة مقاطعة بازل بيت جيمس قال إننا أليوم فخورين بالعمل مع رئيس بلدية سحاب والذي عكس مدى العمل الجاد والفكر المتطور والرؤى التقدمية في العمل البلدية والذي أثمر بالنهاية عن عقد إتفاقية توأمة بين بلدية سحاب وحكومة مقاطعة بازل. كما أكد بيت جميس بأن حكومة بازل قررت أن تقوم في المستقبل القريب بإيجاد مشاريع مشتركة في مجال معالجة النفايات والبستنة العامة وكفاءة الطاقة وغيرها من المشاريع التنموية وإننا نتطلع خلال الأربع سنوات القادمة الى مزيد من التعاون المكثف الجاد كما قال بيت جميس إننا فخورين جداً بأن قمنا بتوقيع إتفاقيات مع بلدية سحاب في راتهاوس ونأمل مزيد من التقدم والإزدهار لمدينة سحاب.واصطحب رئيس حكومة مقاطعة بازل المحارمه في جولة موسعة في مقاطعة بازل لإطلاعه على تصميم المدينة والخدمات التي تقدمها لسكانها المحليين والمشاريع المحلية المقامة والمناطق الأثرية في المقاطعة.وفي نهاية الجولة قدم رئيس حكومة مقاطعة بازل بيت جميس بتقديم درع تكريمي لرئيس بلدية سحاب الدكتور عباس المحارمه تعبيراً عن تقديره واحترامه لجهوده المميزة في خدمة مدينته والعمل على تطوير منظور العمل البلدي في الأردن.من ناحيته قدم رئيس بلدية سحاب درع مفتاح الوصاية الهاشمية لرئيس حكومة مقاطعة بازل السويسرية.