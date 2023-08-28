وزير الزراعة: مستعدون لتصدير التمور وزيت الزيتون إلى كازخستان

وطنا اليوم:استقبل وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات في مكتبه صباح اليوم السفير الأردني في كازخستان حمزة العمري.

وبين الوزير أن حجم التبادل التجاري الزراعي مع كازخستان ضعيف نتيجة لصعوبة عمليات النقل وما يترتب عليه من تكاليف مرتفعة.

وأضاف أن الأردن يمتلك خبرات في التأقلم مع التغيرات المناخية بالإضافة إلى الحصاد المائي وزراعة المناطق الجافة وأن الوزارة على استعداد لنقل الخبرات الأردنية إلى كازخستان بالإضافة إلى الخبرات في تعزيز الأمن الغذائي.

كما أوضح الوزير أن الأستثمار في القطاع الزاعي مفتوح في قضايا التبريد والتعبئة والتغليف والتسويق والتصنيع الغذائي الزراعي كما أن الأردن على استعداد لتصدير التمور صنف المدجول عالي الجودة وزيت الزيتون الأردني.

من جهته أبدى سعادة السفير العمري حرصه على زيادة العلاقات التجارية والزراعية للمملكة مع كازخستان وتنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة مع وزارة الزراعة عام 2007 في المجال الزراعي