منح 3 آلاف موافقة لعدادات شحن مركبات بالمنازل

وطنا اليوم:قالت الناطقة الإعلامية باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تحرير القاق، إن عدد الموافقات التي منحت لغايات تركيب عدادات لشحن المركبات الكهربائية في منازل المواطنين، وصلت لـ 3 آلاف موافقة، مشيرة إلى أنه يجري تركيبها في عداد منفصل عن عداد الكهرباء المنزلي.

وبينت القاق أن عدد محطات شحن المركبات الكهربائية التي تعمل حاليا هي 55 محطة، مقسمة على 14 محطة خاصة، و41 محطة شحن عامة، موزعة في مختلف مناطق المملكة، حيث تقتصر محطات الشحن الخاصة على فئات معينة، كالفنادق أو الشركات التي توفر هذه الخدمة لموظفيها.

وأشارت القاق إلى أن 128 رخصة أعطيت لمحطات شحن، منها 89 محطة عامة، و39 محطة خاصة، و74 طلب ترخيص محطة شحن جديدة قيد الدراسة.

وحول التعرفة المرتبطة بالزمن، بينت القاق أن التجربة بدأت منذ أيار الماضي، وستستمر حتى 6 أشهر لغايات تقييم التجربة التي تشمل بشكل مبدئي ثلاث فئات فقط، وهي: قطاع شحن المركبات (المنازل – والمحطات العامة)، قطاع الصناعي المتوسط، قطاع ضخ المياه.

وتقسم التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن الـ 24 ساعة إلى 3 فئات وهي فترة الذروة (5 مساء – 11 مساء)، فترة الذروة الجزئية المقسمة لفترتين (2 ظهرا – 5 مساء) و (11 مساء – 6 مساء)، وفترة خارج الذروة (6 صباحا – 2 ظهرا).

وكانت الهيئة قد ألزمت في وقت سابق محطات الوقود التي أنشئت بعد عام 2019 بتوفير عدادات خاصة بالمركبات الكهربائية، مؤكدة أن هنالك محطات وقود قديمة عملت على تركيبها