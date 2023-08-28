شركات تمويل تغزو هواتف الأردنيين بمكالمات غير بريئة

وطنا اليوم:غزت اتصالات من شركات تمويل هواتف الأردنيين لتقديم سلف تمويلية مع بدء الفصل الدراسي الأول للمدارس في الأردن.

وقال مواطنون تلقوا هذه الاتصالات إن الشركات تبرر اتصالاتها بمساعدة العائلات والأسر الاردنية خصوصا مع بدء المدارس.

وتمنح هذه الشركات سلفا بمبالغ تتراوح بين 60-200 دينار، وتبلغ المواطنين الذين تتواصل معهم بأنها لا تستفيد شيئا، وأنه يسدد السلفة خلال شهر، وعند عدم تسديدها يتم تقسيط المبلغ على 4 أشهر واستيفاء عمولة تأجيل 48 دينارا، أي 12 دينارا عن كل شهر، مع إمكانية تأجيلها شهرا خامسا ودفع 12 دينارا.

وتقدم الشركات تسهيلات كثيرة لإقناع المواطنين بأخذ هذه السلف، إذ يبلغ الموظف من شركة التمويل المواطن بأنه يمكنه فتح معاملة عبر الهاتف، ويذهب المواطن للفرع للتوقيع واستلام المبلغ فقط