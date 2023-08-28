تفاصيل الدورة السادسة والعشرون لهيئة الغابات والمراعي في الشرق الأدنى

وطنا اليوم: تنظم هيئة الغابات والمراعي في الشرق الأدني الدورة السادس والعشرين لها، كما تستضيف الهيئة الدورة الثالثة لفريق العمل المعني بالغابات في الأراضي الجافة والنظم الزراعية والحراجية والأسبوع الخامس للغابات في الشرق الأدنى.

وتقام الدورة في فندق كمبينسكي بمدينة عمّان، خلا الفترة بين 10 و13 سبتمبر/أيلول، والتي تبدأ من 9:00 صباحاً – 5:00 مساءً).

ويشارك في الدورة كلا من ممثلون رفيعو المستوى من وزارات من 40 دولة، بما في ذلك 18 دولة في الشرق الأدنى، بالإضافة إلى مقدمي الحلول والمنظمات الدولية والجهات المانحة والخبراء في إدارة الغابات والمراعي.

وتأسست هيئة الغابات والمراعي في الشرق الأدنى، وهي هيئة قانونية تابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، عام 1953 كمنتدى إقليمي للحوار وتبادل الخبرات والمعارف بشأن قضايا الغابات والمراعي في المنطقة. ومنذ إنشائها، عقدت الهيئة 25 دورة استضافتها البلدان الأعضاء وأصدرت توصيات بشأن عدد من المواضيع ذات الصلة بقطاع الغابات في المنطقة.

تهدف الدورة السادسة والعشرون لهيئة الغابات والمراعي في الشرق الأدنى إلى مناقشة القضايا المتعلقة بقدرة الغابات والمراعي على مقاومة آثار تغير المناخ، وتدابير الصحة النباتية في الغابات، والتمكين الاجتماعي والاقتصادي لمن يعتمدون على الغابات والمجتمعات الرعوية الحرجية والزراعية الرعوية، فضلا عن تعزيز تبادل المعرفة بين بلدان الجنوب من أجل تحسين غابات الأراضي الجافة واستعادة النظم الزراعية والحراجية الرعوية.

وستعقد الدورة التي تستمر أربعة أيام بالتزامن مع الدورة الثالثة لفريق عمل لجنة الغابات المعني بغابات الأراضي الجافة والنظم الزراعية والغابات الرعوية، والتي تهدف إلى تطوير فهم شامل لغابات الأراضي الجافة والنظم الزراعية والحراجية الرعوية وتعزيز توسيع نطاق الممارسات الجيدة واعتمادها لحماية هذه الغابات وإدارتها واستعادتها على نحو مستدام، مع تعزيز المرونة البيئية والاجتماعية والاقتصادية وسبل العيش المستدام.

وخلال دورة هيئة الغابات والمراعي في الشرق الأدنى، ستستضيف منظمة الأغذية والزراعة أيضاً أسبوع الغابات الخامس في الشرق الأدنى والمدرسة الصيفية الأولى التي ستوفر فرصاً قيمة للتواصل من أجل تعزيز البرامج وبناء الشراكات.

وبالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية، سيقام حفل افتتاح رفيع المستوى للدورتين في 10 سبتمبر/أيلول 2023.