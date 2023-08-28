وفاة فتى دعسا في الرصيفة

وطنا اليوم:توفي فتى يبلغ من العمر 17 عامًا إثر حادث دعس وقع داخل الوسط التجاري بحي الرشيد في لواء الرصيفة.

وقال ضابط من غرفة عمليات إدارة السير المركزية عبر إذاعة الأمن العام، إن سبب الحادث نتيجة لعدم اتخاذ السائق الاحتياطات اللازمة للسلامة المرورية العامة وعدم منح الأولوية للمشاة.

وأضاف أن الجثة أخليت إلى أحد المستشفيات الحكومية ، وبوشرت التحقيقات في ملابسات الحادثة