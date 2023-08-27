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ضبط مطلوب تهجّم على احد المحال في العاصمة

منذ 3 ساعات
ضبط مطلوب تهجّم على احد المحال في العاصمة

وطنا اليوم:قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ بلاغا ورد قبل ايام لمركز امن البيادر بقيام شخص مطلوب وملثم بالتهجم وألحق أضراراً مادية باحد المحال التجارية في شارع مكة في العاصمة وهو ما ظهر في فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
واكد الناطق الاعلامي أنه ومنذ لحظة الابلاغ عن الحادثة جرى تحديد هوية الشخص والبحث عنه ، إذ تمكن فريق من البحث الجنائي اليوم وبعد كمين محكم من القاء القبض عليه وبوشرت التحقيقات معه تمهيداً لاحالته للقضاء


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