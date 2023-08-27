الأردن يكشف سبب تأخر مشروع كبير مع مصر والسعودية

وطنا اليوم:قال تقرير سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، خلال النصف الأول من العام الحالي، إن العمل جار من قبل الجانب العراقي، بخصوص تنفيذ مشروع الربط الأردني – العراقي.

وأضاف أن الجانب العراقي، يقوم بتنفيذ خط الربط من أبراج ومواصلات بطول 150 كيلومترا في الأراضي العراقية حتى محطة تحويل الرطبة 132 ك.ف، بالتزامن مع تنفيذ الخط الأردني.

وبحسب التقرير، يجري حاليا استكمال أعمال الهندسة المدنية والحفريات للتسوية وأعمال الخرسانة المسلحة للمباني وإنشاء القواعد الخارجية لساحة القواطع 400 و 132 ك.ف، واستكمال أعمال الدراسة الفنية والتصميمية والمصادقة على التصاميم والمخططات المختلفة الخاصة بعطاء القواطع الكهربائية والمحولات وملحقاتها.

وبين التقرير أنه جرى تركيب 624 ألف عداد ذكي بنسبة 25.5 بالمئة من العدد الكلي البالغ 2445634 مشتركا على شبكات التوزيع، بالإضافة إلى الانتهاء من مراجعة بنود قانون الكهرباء، وإعداد مسودة لقانون الكهرباء العام وعرضها على الشركاء خلال اجتماع لجنة الشراكة مع القطاع الخاص ويجري حاليا استقبال أي ملاحظات من قبلهم على المسودة.

وبخصوص برنامج تركيب أنظمة السخانات الشمسية بالقطاع المنزلي، وقع صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة اتفاقيات تعاون مع ثلاثة بنوك حتى الآن، و19 جمعية من جمعيات المجتمع المدني.

وأشار التقرير الى أن الإنجاز التراكمي على النحو التالي: عدد المواطنين المستعلمين عن شمولهم المبدئي في البرنامج 3103 مستعلمين حتى الآن، وعدد المواطنين المستفيدين الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من البرنامج 2123 مستفيدا.

وعن أبرز التحديات والأولويات المتأخرة أشار التقرير الى التأخر في استكمال دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في منطقة العقبة الاقتصادية بسبب تأخر شركة Fortescue Future Industrial D عن إنجاز الدراسة وفقاً للموعد المحدد لهذه الغاية في الاتفاقية الإطارية، وإعلام الحكومة الأردنية بحاجتها إلى مدة زمنية إضافية.

وكذلك التأخر في تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي مع السعودية ومصر، بسبب انتظار تحديد موعد من قبل الجانب السعودي لتوقيع الاتفاقيات الثلاث، وانتظار تحديد موعد من قبل الجانب المصري لعقد الاجتماعات الخاصة بمتابعة إجراءات تنفيذ المشروع.

وفيما يخص قطاع الاقتصاد الأخضر، فإن أبرز ما تحقق خلال النصف الأول من العام بحسب التقرير، يجري العمل حالياً على تنفيذ مشروع تعزيز الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية.

ووفقا للتقرير، أنجز أيضا إعداد 5 دراسات جدوى حول إعادة التدوير في قطاع الملابس الجاهزة الأردني تقدم نظرة شاملة عن الفرص المتاحة لخيارات التدوير وإعادة استخدام نفايات المنسوجات وإرسالها إلى وزارة الاستثمار لتضمينها في المنصة الاستثمارية.

كما تضمنت الإنجازات تقديم الدعم الفني لـ 90 منشأة صناعية في كفاءة الطاقة وإعادة استخدام المياه والمياه العادمة وكذلك إدارة النفايات، وتقديم الدعم المالي والفني لـ 28 مصنعا من المنشآت المستهدفة المقدمة لخدمات كفاءة الموارد والإنتاج الأنظف الذي يهدف إلى توفير نوافذ تمويلية ودعم فني مناسب للقطاع الصناعي لتخفيض استهلاك الطاقة النهائية من الكهرباء والوقود.

وبشان الإنجازات في قطاع التعدين، فإن أبرز ما تحقق خلال النصف الأول من العام يجري العمل حالياً على إعداد استراتيجية وطنية للتعدين بناء عليه، تمت إحالة العطاء على شركة (WOOD Makenzie) والتعاقد معها لهذا الغرض.

وأشار التقرير إلى أنه يجري حالياً العمل على تسويق عدد من مشاريع الصناعات الاستخراجية، وترويج الفرص الاستثمارية في قطاع الثروات المعدنية، وتوقيع مذكرة تفاهم مع الشركة العربية للتعدين في مشروع فوسفات الريشة، واستلام طلب من شركة تجانس تبين اهتمامهم بالاستكشاف والتنقيب وبصناعة الأسمدة والصناعات الغذائية والدوائية أيضاً لمشروع فوسفات الريشة.

ولفت التقرير إلى أن العمل جار حالياً لإنشاء منصة إلكترونية للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين، إذ جرى تعيين شركة عملت على تقييم المنصة الحالية وتحديد التعديلات اللازمة والعمل جار على تنفيذ هذه التعديلات