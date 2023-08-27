مكافحة الأوبئة يعقد دورة تدريبية على برنامج Epi Info لإدارة البيانات وتحليلها

وطنا اليوم: عقد المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، اليوم الأحد، دورة تدريبية على برنامج Epi Info الإحصائي، لإدارة البيانات وتحليلها باستخدام الإحصائيات الوبائية، وتطوير الخرائط والرسوم البيانية، وكتابة التقارير والأبحاث العلمية.

وبحسب بيان للمركز، يشارك في الدورة، التي تستمر ليوم الخميس المقبل، 21 متدربا ومتدربة من المركز ووزارة الصحة.

وقالت مساعدة الأمين العام للمركز للشؤون الفنية، الدكتورة منال علي، إن الدورة تهدف إلى رفع كفاءة المشاركين في تحليل البيانات المتوفرة لديهم، وكتابة التقارير والأبحاث العلمية وفقا للمعايير الدولية؛ لاستخدام البيانات بكفاءة ورفد صانعي القرار بالتوصيات المبنية على الأدلة.

وأضافت علي، أن المركز سيعقد كذلك دورات مماثلة للكوادر المعنية في وزارات الزراعة والبيئة والمياه والري؛ لتأهيلهم على التعامل مع المصادر المحتملة للأوبئة.

ولفتت إلى أن المركز بصدد السير في الإجراءات القانونية لاعتماده جهة تدريبية وطنية، حيث قام بتوقيع اتفاقيات عدة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية مع المراكز الدولية للبحث العلمي والتدريب.

وأكد مدير مديرية الأمراض غير السارية في وزارة الصحة، الدكتور أنس المحتسب، أهمية التعاون مع المركز في مجال الأبحاث العلمية وتحليل البيانات.

وقال المحتسب، إن الوزارة تتطلع إلى مزيد من التعاون مع المركز في مختلف المجالات.