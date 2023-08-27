بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

الغذاء والدواء تغلق مؤسسة مستحضرات تجميل مخالفة

منذ 3 ثواني
الغذاء والدواء تغلق مؤسسة مستحضرات تجميل مخالفة

وطنا اليوم:أغلقت فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء في مديرية الأجهزة الطبية والمستلزمات مؤسسة مستحضرات تجميل في عمان لمخالفتها تعليمات المؤسسة.
 وبين مدير عام المؤسسة، الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، أن المؤسسة المخالفة تداولت مستحضرات تجميل غير مجازه أصوليًا من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بحق القائمين عليها.
وأكد مهيدات أن فرق الرقابة والتفتيش المختصة تنفذ جولات تفتيشية دورية للتأكد من أن مستحضرات التجميل المتداولة مجازة وآمنة وبما يكفل صحة وسلامة مستخدميها.
ودعت المؤسسة المواطنين الى التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة أو استفسار وعلى مدار الساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني info@JFDA.Jo وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم 0795632000


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:35

كريشان يرعى احتفالية جائزة البلدية المتميزة بالنظافة

15:30

بعد حادث سير دام.. فاشينستا كويتية تتصدر مواقع التواصل

15:19

العلاقمة : فواتير المياه الشهرية يعتبر مدخلًا جديدًا للتغول الحكومي على جيب المواطن

15:12

حل مروري لتسهيل حركة المركبات عند إشارات مستشفى الملكة علياء

15:03

الأردن يستضيف اجتماع الفريق العربي للتفاوض مع شركات الإعلام الدولية الثلاثاء

14:47

اختتام فعاليات مهرجان شبيب للثقافة والفنون بدورته 29 في العاصمة عمّان

14:30

احتجاج في حرة الزرقاء بسبب نقص الموظفين

14:22

الهند تضع حدا أدنى لسعر تصدير الأرز البسمتي

14:19

وفاة الشابة الفلسطينية ملك عليان بظروف غامضة

14:15

طلبة توجيهي للتعليم العالي: لا لتخفيض مقاعد التنافس

13:04

سرقة الكيبلات تحرم مدرسة في الأردن من الكهرباء

12:43

ما عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات في الأردن

وفيات
وزير التربية ينعى الطالب يامن الشماليةوفيات الأحد 27-8-2023عم النائب السابق شرف الهياجنة في ذمة اللهوفيات الجمعة 25-8-2023وفيات الخميس 24-8-2023