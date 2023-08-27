ما عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات في الأردن

وطنا اليوم:قالت مديرية الأمن العام، الأحد، إن القيادة تحت تأثير المخدرات والمؤثرات العقلية تصرف قاتل يزيد من احتمال وقوع الحوادث المميتة 17 مرة.

وأضافت أن ذلك يمثل مخالفة خطرة يفقد معها السائق تركيزه وقدرته على الاستجابة لعوامل الطريق، قبل أن يفقد التزامه وإنسانيته.

وأوضحت أن الأردن يفقد أكثر من 500 فرد سنويا جراء أخطاء يمكن تجاوزها بالالتزام.

وأشارت إلى أن مخالفة قيادة المركبة تحت تأثير المخدرات أو الؤمثرات العقلية؛ الحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على 3 أشهر، أو بغرامة لا تقل عن 250 دينارا ولا تزيد على 500 دينار، أو بكلتا العقوبتين، ووقف العمل برخصة القيادة لمدة شهرين