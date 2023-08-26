اليابان تستضيف فريق عمل مشروع تحديث المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية

وطنا اليوم: استضافت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في العاصمة اليابانية طوكيو اليوم السبت فريق عمل مشروع تحديث المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة “رؤية 2040” برئاسة مفوض المدينة والإقليم في سلطة منطقة العقبة عبدالله النجادات، وحضور سفيرة المملكة في اليابان لينا عناب وأعضاء السفارة في الجلسة الافتتاحية.

وبحسب بيان لسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة قال النجادات خلال الاجتماع، إن الوكالة اليابانية هي شريك استراتيجي لسلطة العقبة، مشيدا بجهودها خلال عام كامل من العمل في دراسة تحديث المخطط الشمولي للعقبة.

واشار إلى أن هذه الزيارة التي تستمر أسبوعين، تأتي بهدف تعلم أفضل المعايير والممارسات والتجارب الناجحة في اليابان ضمن محاور المشروع الأربعة المتمثلة بالتخطيط الحضري والمدينة الذكية والنقل واللوجستيات والصناعة والسياحة.

وبين أن الزيارة تشمل برنامجا تدريبيا لبناء قدرات فريق عمل المشروع المشترك بين السلطة وشركة تطوير العقبة، اضافة الى زيارة الفريق لأربع مدن يابانية هي طوكيو وكوبي وتاكامتسو و أوكيناوا، حيث تتميز تلك المدن بتجارب ناجحة ضمن هذه المحاور والاستفادة منها والسعي لتطبيقها في رؤية تحديث المخطط الشمولي 2040 في منطقة العقبة لغايات وصولها إلى مدينة ذكية.

واضاف، ان الفريق سيقوم بالمشاركة في جلسة عمل تضم كافة الأطراف المعنية التي ستعقدها السفارة الأردنية في طوكيو ضمن برنامج الزيارة.

وأوضح النجادات، أن الفريق شارك في جلسة نقاشية مع مجموعة من الخبراء اليابانيين المختصين في مجال تخطيط وإدارة وسائط النقل الجوية والبحرية والبرية واطلع على أفضل الممارسات والتجارب الدولية، خصوصا التجربة اليابانية في مجال تخطيط وتوسعة المطارات ودورها في استقطاب الاستثمارات السياحية والصناعية بالإضافة إلى بعض التحديات التي تواجهها منطقة العقبة الخاصة واقتراح السياسات الأفضل خلال تحديث المخطط الشمولي.

ولفت الى أن الفريق اطلع ايضا على بعض المشاريع الناجحة في مجال المدن الذكية التي جاءت نتيجة الشراكات طويلة الأمد بين القطاعين العام والخاص، أهمها منطقة “تاكاشيبا الذكية”، حيث تم الاطلاع على تجربة مجمع “سوفت بانك” للذكاء الصناعي، ومشروع باصات النقل العام التي تستخدم وقود الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى الاطلاع على دراسة حالة لمجمع أعمال ذكي على الواجهة البحرية لمنطقة تاكاشيبا في مدينة طوكيو.

ويضم الوفد الأردني مجموعة المدراء والفنيين المختصين من سلطة العقبة الاقتصادية وذراعها التنفيذي شركة تطوير العقبة.