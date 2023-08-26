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البراري: الأردنيون عادة ما يلفظون كل الدخلاء وينتصرون لوطنهم

منذ 3 ساعات
البراري: الأردنيون عادة ما يلفظون كل الدخلاء وينتصرون لوطنهم

 

وطنا اليوم – قال استاذ العلاقات الدولية الدكتور حسن البراري في حديث له حول بعض تصريحات بدأت تصدر من مسؤولين سابقين بانه  مثيرة للريبة تلك المقولات التي تصدر من سياسيين أردنيين يعتقدون بأن الأردن من دون خيارات أو أنه وبحكم ظلم الجغرافيا وجد نفسه بين نارين: إسرائيل التوسعية والمعادية للأردن ولفلسطين معًا من جهة، وقوى التخاذل والتطبيع من جهة أخرى.

واضاف البراري انه زاد من بشاعة هذه المقولات تموضع أصحابها في علاقات إقليمية أو دولية إما للاستقواء بها على النظام أو لتسهيل مهمة التفكيك.

وختم البراري حديثه لن ينطل على أحد هذا الخطاب البراق في مظهره والرجعي والاستسلامي في جوهره، فالأردنيون عادة ما يلفظون كل الدخلاء وينتصرون لوطنهم.


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