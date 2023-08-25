انقاذ 5 أشخاص إثر حريقين منفصلين في عمان وإربد

وطنا اليوم:قال الناطق الاعلامي بإسم مديرية الامن العام ان فرق الاطفاء والاسعاف المتخصصة في مديرية دفاع مدني شرق عمان تعاملت اليوم مع حريق شب داخل احدى الشقق بمنطقه ماركا .

وعند الوصول للموقع وبوقت قياسي لم يتجاوز الثماني دقائق تبين بان هناك طفل يبلغ من العمر سنتين محاصر داخل الشقه حيث عملت فرق الاطفاء على إخراجه ،بدورها عملت فرق الإسعاف على تقديم الاسعافات الاوليه اللازمه له ونقله الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ،كما تم اخماد الحريق بالكامل والسيطره عليه ومنع امتدادة للشقق المجاورة.

وفي ذات السياق ورد بلاغ الى غرفه عمليات دفاع مدني شرق اربد يفيد بوجود اربعه اشخاص محاصرين داخل شقه اثر حريق شب داخلها .

حيث هرعت فرق الاطفاء والاسعاف وبوقت قياسي تمكنت من الوصول الى الموقع وانقاذ المحاصرين من داخل الحريق ونقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم واخماد الحريق والسيطره بالكامل، وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريقين