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فلسطين تطالب بضغط دولي على نتنياهو لاعتقال بن غفير

منذ 3 ثواني
فلسطين تطالب بضغط دولي على نتنياهو لاعتقال بن غفير

وطنا اليوم:رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بالمواقف الدولية التي شجبت وأدانت ونددت بالتصريحات التحريضية العنصرية التي أطلقها الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير.
واعتبرت الخارجية في بيان، أن هذه خطوة بالاتجاه الصحيح، إلا أنها غير كافية، خاصة وأن تلك التصريحات تعبر عن حقد وكراهية مطلقة تجاه الفلسطينيين العرب.
وطالبت بضغط أميركي ودولي حقيقي على نتنياهو لإقالة بن غفير واعتقاله عقابا له، خاصة وأن إرهاب المستوطنين تصاعد بشكل غير مسبوق ضد المواطنين الفلسطينيين، لشعورهم بالحماية والدعم والإسناد من أمثال بن غفير وسموتريتش.
وحملت الخارجية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي ورئيسها نتنياهو، المسؤولية المباشرة والكاملة عن تكرار هذه المواقف والتصريحات


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