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السعوديّة تحبط تهريب حبوب كبتاغون من الأردن مخبأة بطريقة شيطانية

منذ 6 ثواني
السعوديّة تحبط تهريب حبوب كبتاغون من الأردن مخبأة بطريقة شيطانية

وطنا اليوم:تمكّنت السلطات السعودية، اليوم الجمعة، من إحباط محاولة لتهريب 143,000 حبة كبتاجون، عُثِر عليها مُخبأةً في إحدى الشاحنات القادمة إلى البلاد عبر منفذ الحديثة، الذي يربطها مع الأردن.
وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، في بيان لها، أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى الشاحنات القادمة عبر منفذ الحديثة، عُثر على تلك الكمية من حبوب “الكبتاجون” مُخبأةً في أسفل أرضية الشاحنة.
وأكّدت أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات البلاد، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، بالتنسيق والتعاون المستمرين مع شركائها في المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، وذلك تحقيقاً لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات.


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