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الفنادق الأردنية يوقع مذكرة تفاهم مع الجمعية الخيرية الشركسية

منذ 17 ثانية
الفنادق الأردنية يوقع مذكرة تفاهم مع الجمعية الخيرية الشركسية

وطنا اليوم: وقع نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات، ورئيس الهيئة الإدارية للجمعية الخيرية الشركسية محمد حميد دغجوقة، مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الاستشارات والتشاركية لطرح وتنفيذ برامج تدريبية بمختلف المستويات للجمعية من قبل جمعية الفنادق.

وتشتمل المذكرة، على عقد دورات تدريبية تهدف لتعزيز ورفع مستوى ممارسة المهنة ونشر الوعي السياحي والفندقي، وتطوير وتمكين المرأة الأردنية وتقديم برامج تدريبية وتحسين خدمات تقديم الطعام و الشراب وتطوير مستوى العاملين والعاملات فيها.

وأشار هلالات، الى دور جمعية الفنادق المجتمعي المتضمن تعزيز التنمية المستدامة وتطوير وتنمية المهارات، وتوفير بيئة تشغيلية إيجابية تدعم ازدهار القطاع السياحي.

من جهته، أكد دغجوقة، حرص الجمعية الشركسية على تعزيز تعاونها مع جمعية الفنادق، مبيناً أهمية التعاون المشترك ما بين الجمعيتين والذي ينعكس بشكل إيجابي على تحسين الخدمة والجودة وبناء قدرات الموظفين.


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