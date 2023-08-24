الأمير فيصل: السعودية أكبر شريك تجاري لبريكس

وطنا اليوم:أكد الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، أن بلاده أكبر شريك اقتصادي لـ”بريكس”، لافتا إلى أن المملكة تتطلع إلى المزيد من التعاون مع دول المجموعة.

وقال وزير الخارجية السعودي، في كلمة المملكة أمام جلسة حوار لمجموعة بريكس في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، أن السعودية تتمتع بصداقة قوية مع دول مجموعة بريكس كافة، وتمتلك الإمكانيات التي تسرع اقتصادها من حيث المساحة والموقع الجغرافي.

وتابع: “نمضي قدما لتحقيق الأهداف العالمية في التنمية المستدامة، ونركز استثماراتنا على الطاقة المتجددة”.

وأكد وزير الخارجية السعودي أن المملكة تمتلك “أدوات فعالة ودورا مسؤولا” في تحقيق استقرار أسواق الطاقة، مشيرا إلى ضرورة مواجهة التحديات التي تعيق التنمية المستدامة.

واليوم، انضمت ست دول جديدة إلى مجموعة بريكس المؤلفة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وفق ما أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل بامابوزا الخميس، خلال قمة للمجموعة في جوهانسبرغ.

وتلتحق كل من دولة الإمارات والسعودية ومصر والأرجنتين وإثيوبيا وإيران ابتداء من الأول من يناير/كانون الثاني 2024 بمجموعة الدول الناشئة، الساعية إلى تعزيز نفوذها في العالم