في إطار مواكبتها لأحدث الابتكارات الرقمية .. زين تجدد رعايتها لمؤتمر ومعرض AIDTSEC

وطنا اليوم:أعلنت شركة زين الأردن عن تجديد رعايتها لمؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني (AIDTSEC)، الذي يقام في نسخته الثانية تحت الرعاية الملكية السامية، في الرابع من أيلول وعلى مدار يومين في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بالبحر الميت، بتنظيم من شركة معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة – سوفكس الأردن.

وتم تجديد اتفاقية الرعاية بحضور كل من الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم، والمدير التنفيذي لمعرض “سوفكس” أحمد الطويل، وذلك انطلاقاً من حرص الطرفين على إنجاح هذا الحدث الهام عبر شراكات استراتيجية فاعلة تسهم في إثراء أجندة المؤتمر والمعرض، وعرض أحدث الابتكارات وحلول الأعمال ذات العلاقة.

وستشتمل مشاركة زين على جوانب متعددة تشمل أحدث حلول أعمال، ومشاركة في الجلسات الحوارية للمؤتمر، بالإضافة إلى الجانب الريادي والشبابي من خلال منصة زين للإبداع (ZINC)، حيث تأتي رعاية زين للمؤتمر للمرة الثانية بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى التي أقيمت قبل عامين.

ويتمحور المؤتمر هذا العام حول استخدامات وأهمية الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وضرورة تطبيق استراتيجياته في أمن المعلومات والتطبيقات الذكية، وسيعرض في نسخته الحالية أحدث التقنيات والتطورات في الذكاء الاصطناعي التي تركز على المحتوى والابتكار ويمكن أن تساعد في إيجاد حلول حيوية للعمليات اليومية وحماية البيانات والأمن السيبراني، وغيرها العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.