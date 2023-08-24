تعرف على الموعد النهائي لطلبات القبول الموحد

وطنا اليوم – أكدت وحدة تنسيق القبول الموحد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن فترة تقديم طلبات القبول الموحد للالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2023-2024 هي فترة محددة تم الإعلان عنها.

وقال المستشار والناطق الإعلامي باسم الوزارة مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب امس الأربعاء، إن فترة تقديم الطلبات بدأت من صباح يوم الاثنين الماضي وتستمر حتى الساعة 12 مساء يوم الاثنين الموافق 28 آب الحالي.

وأضاف الخطيب إن على الطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادات ثانوية عامة أجنبية مثل (البريطانية، والأميركية، والتركية، والبكالوريا الدولية…..الخ)، والذين لم يكتمل ظهور علاماتهم حتى تاريخه، ولم يتمكنوا من الحصول على شهادة معادلة من وزارة التربية والتعليم الأردنية الالتزام بالموعد الرسمي المعلن عنه لتقديم طلبات الالتحاق، حيث لن يكون هناك أي موعد آخر لتقديم طلب القبول الموحد.

وأوضح الخطيب ان على الطالب أثناء تقديم الطلب إدخال معدله المتوقع وبعد الحصول على المعادلة يعود الطالب إلى طلب القبول الموحد حيث ستُبقي الوحدة رابط تحميل الوثيقة فقط فعالاً بعد انتهاء تقديم طلبات الالتحاق ليقوم الطالب بتحميل صورة عن شهادة المعادلة، وبعد ذلك ستعمل وحدة تنسيق القبول الموحد على تعديل بيانات الثانوية العامة وتدقيقها قبل إدخال الطالب إلى مرحلة المنافسة.

وأكدت الوزارة أن على هؤلاء الطلبة عدم انتظار صدور شهادة المعادلة خوفا من أن تكون فترة تقديم الطلبات قد انتهت وعندها لن يسمح لأي طالب بتقديم طلب.