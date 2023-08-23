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4 وفيات من جنسية عربية داخل محطة تنقية مياه بالمفرق

منذ 3 ثواني
4 وفيات من جنسية عربية داخل محطة تنقية مياه بالمفرق

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن فرق الغطس المتخصصة في مديرية دفاع مدني المفرق تعاملت مع وفاة (4) اشخاص من جنسية عربية نتيجة سقوطهم داخل بركة تابعة لمحطة تنقية في مخيم الزعتري بمحافظة المفرق وذلك اثناء قيامهم بأعمال الصيانة للمحطة.
وأوضح أنه تم اخراجهم من داخل البركة واخلائهم الى مستشفى المفرق الحكومي


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