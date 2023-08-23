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مسن سوري يثير الجدل في منطقة الغويرية

منذ 3 ثواني
مسن سوري يثير الجدل في منطقة الغويرية

وطنا اليوم:ناشد أهالي شارع الأمير زيد في منطقة الغويرية بمحافظة الزرقاء، محافظ الزرقاء حسن الجبور في مساعدتهم ومساعدة مسن سوري يعاني من مرض الزهايمر، ولا يتوقف عن الصراخ وشتم الأعراض والذات الإلهية.
سكان أهالي الحي متعاطفون جداً مع المسن المريض، لكن صراخه وشتمه المستمر للذات الإلهية واستعماله للألفاظ النابية بات مصدر ازعاج وقلق مستمران لأهالي الحي، حيث لا يتوقف بالليل ولا بالنهار من الصراخ والشتم.
الحالة المادية الصعبة لذوي المسن لا تسمح لهم بنقله إلى مستشفى الأمراض النفسية، والقضية تحتاج لتدخل المحافظ لمخاطبة الجهات الرسمية


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